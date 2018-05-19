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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında İlk Tören Anıtkabir'de Düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında ilk tören Ankara'da gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Bakan Osman Aşkın Bak katıldı.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında İlk Tören Anıtkabir'de Düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında ilk tören Ankara'da gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Bakan Osman Aşkın Bak katıldı.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 11:38
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında İlk Tören Anıtkabir'de Düzenlendi

Ankara'da ilk 19 Mayıs töreni düzenlendi. 

Anıtkabir'de düzenlenen tören öncesi yüzlerce öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir önünde toplandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Anıtkabir'e giririş yaptı. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Bakan Bak, buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne de bir not yazdı. Bakan Bak yazdığı notunda şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs 1919da Samsunda başlattığınız istiklal mücadelesi, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olmuştur. O gün Samsunda yaktığınız istiklal meşalesi aziz milletimizin gönlünde hala ilk günkü aşkla yanmaya devam etmektedir. Dün düşman işgalinden kurtulurken vatan müdafaasına koşan gençlerin yerini, bugün aynı ruhla onların izinden giden istiklal sevdalısı gençler almıştır. Türkiyeyi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma davasında mücadeleye ve çalışmaya gençlerimiz ile omuz omuza devam ediyoruz. Gençlere armağanınız olan 18 Mayıs Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun"

Bakan Bak daha sonra, Anıtkabir önünde toplanan öğrencilerin yanına geçerek, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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