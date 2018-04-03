19 Erkeğin Yaşadığı Evde Korkunç Olay! '50 Kere Tecavüz Ettiler'

İstanbul Bahçelievler'de 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Malik R.Z. isimli genç, kendisi gibi Pakistan'dan gelenlerle birlikte yaşadığı evde diğer kişilerin tecavüzüne uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu. 18 kişi tutuklandı. İddianamede her ne kadar tüm erkeklern Malik'e tecavüz ettiği yer alsa da sadece 9'u için cinsel saldırı suçundan 20 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti : Pakistan uyruklu Malik R.Z., kendisi gibi Pakistan'dan gelen ve akrabalığı bulunan 18 erkekle yaşıyordu. Geçimini karton toplayarak sağlayan Malik, geçtiğimiz mart ayının ilk haftası evde duş alırken şüphelilerden Vakkas Y., Mubin H ve Adiş A. çıplak görüntülerini eçkti. daha sonra bu görüntüleri diğer kişilerle paylaştılar. Elindeki görüntüleri kullanmak isteyen Vakkas Y., Malik R. ile birlikte olmak istedi.

Malik teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine görüntüleri internette yayacağını söyleyen Vakkas'ın söylediklerinden korkan Malik R.Z. tecavüze itiraz edemedi. Yaşanan olaydan sonra diğer şüpheliler de aynı şekilde tehditle Malik'e tecavüz etti. Hürriyet'e konuşan genç, "Bana en az 50 kere tecavüz ettiler" dedi. Şüphelilerin tamamı polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkeeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Şüphelilerin 9'u hakkında cinsel istismardan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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