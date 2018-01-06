Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

19 Bin Asker ve Polisi İlgilendiren Düzenleme Yolda

Karar gazetesinin manşetine taşıdığı terörle mücadele ederken yaralanan fakat SGK'dan gazilik hakkı alamayan 19 bin asker ve polis için düzenleme sinyali geldiği öğrenildi.

banner396

19 Bin Asker ve Polisi İlgilendiren Düzenleme Yolda

Karar gazetesinin manşetine taşıdığı terörle mücadele ederken yaralanan fakat SGK'dan gazilik hakkı alamayan 19 bin asker ve polis için düzenleme sinyali geldiği öğrenildi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:58
19 Bin Asker ve Polisi İlgilendiren Düzenleme Yolda

19 Bin Asker ve Polisi İlgilendiren Düzenleme Yolda

Karar gazetesinin manşetine taşıdığı terörle mücadele ederken yaralanan fakat SGK'dan gazilik hakkı alamayan 19 bin asker ve polis için düzenleme sinyali geldiği öğrenildi.

Gazilerin görüşme yaptığı AK Partili milletvekilleri terör tazminatı alanları kapsayan yeni bir düzenlemenin meclise gelebileceği ya da yayımlanacak bir KHK ile yürürlüğe girebileceğini iletti.  Malul sayılmayan gaziler olarak isimlerindirilen aralarında kamu görevlilerinin bulundu kişiler, geçtiğimiz sene kendilerini de kapsayan KHK'dan SGK Kriterleri sebebiyle faydalanamadıklarını söylemişti.

Parmağı kopan, kurşun ve şarapnel parçalarıyla yaşayan malul sayılmayan gaziler, SGK'nın 1953'te çıkarılan tüzüğe göre santim santim ölçüm yapıldığı için gazilik unvanı alamadıklarını belirtti. Karar'da ve bir çok gazetede yer alan haberler sonrasında AK Partili milletvekilleri malul sayılmayan gazilerle görüşerek durumları hakkında bilgi aldı. Ve düzenleme yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yapılacak düzenlemenin meclise gelebileceği ya da KHK ile yürürlüğe girebileceği öğrenildi. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.01.2018 17:33
Anahtar Kelimeler:
PolisKhkKhk Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ibrahim 1 saat önce

Jandarma asayis uzman çavuş ne zaman mülakatlar ve sınav

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Cami Avlusunda Korkunç Olay! Siyah Poşetten Kesik Bacak Çıktı
Cami Avlusunda Korkunç Olay! Siyah Poşetten Kesik Bacak Çıktı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Alımı (2017 12. Dönem) Başvuru Şartları
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Alımı (2017 12. Dönem) Başvuru Şartları
ÖSYM Tercih Kılavuzunu Paylaştı! Tercihler 5-12 Ocak'ta Alınacak (2017 TUS Sonbahar Dönemi)
ÖSYM Tercih Kılavuzunu Paylaştı! Tercihler 5-12 Ocak'ta Alınacak (2017 TUS Sonbahar Dönemi)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim