19 Bin Asker ve Polisi İlgilendiren Düzenleme Yolda

Karar gazetesinin manşetine taşıdığı terörle mücadele ederken yaralanan fakat SGK'dan gazilik hakkı alamayan 19 bin asker ve polis için düzenleme sinyali geldiği öğrenildi.

Gazilerin görüşme yaptığı AK Partili milletvekilleri terör tazminatı alanları kapsayan yeni bir düzenlemenin meclise gelebileceği ya da yayımlanacak bir KHK ile yürürlüğe girebileceğini iletti. Malul sayılmayan gaziler olarak isimlerindirilen aralarında kamu görevlilerinin bulundu kişiler, geçtiğimiz sene kendilerini de kapsayan KHK'dan SGK Kriterleri sebebiyle faydalanamadıklarını söylemişti.

Parmağı kopan, kurşun ve şarapnel parçalarıyla yaşayan malul sayılmayan gaziler, SGK'nın 1953'te çıkarılan tüzüğe göre santim santim ölçüm yapıldığı için gazilik unvanı alamadıklarını belirtti. Karar'da ve bir çok gazetede yer alan haberler sonrasında AK Partili milletvekilleri malul sayılmayan gazilerle görüşerek durumları hakkında bilgi aldı. Ve düzenleme yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yapılacak düzenlemenin meclise gelebileceği ya da KHK ile yürürlüğe girebileceği öğrenildi.

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