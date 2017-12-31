18 Yaşındaki Kız Erkek Arkadaşıyla Kiraladığı Günlük Evin Penceresinden Düştü

İstanbul Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede genç bir kızın hayatı soldu. Henüz 18 yaşında olduğu öğrenilen Buket Ş. , 5'inci kattaki daireinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Genç kızın erkek arkadaşı, sevgilisini hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı. Evde uyuşturucu ve içki şişeleri bulunduğu öğrenildi. Perşembe gecesi meydana gelen olayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Olay günü genç kızı hastaneye taksiyle getiren şahsın, olayın olduğu gün taksiciyi arayarak 'Abi arkadşaım 5'inci kattan düştü, acil yardım edin' dediği daha sonra kucağında kızla taksiye gittiği ve hastaneye genç kızı götürdüğü buradan da kısa süre sonra kaçtığı öğrenildi.

Polis , genç kızın Esenyurt'taki bir rezidansın 5'inci katında bulunan günlük kiralanan daireden düştüğünü belirledi. Dairede arama yapan polis, uyuşturucu ve içki buldu. Hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayan genç kızın vücudunda kırıklar olduğu, ayrıca darp edildiği tespit edildi. Kız arkadaşını bırakarak kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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