18 Şehirde Operasyon!..

2011 yılında gerçekleştirilen polislikten komiserliğe geçiş sınavında Fethullahçı Terör Örgütü bağlantısı ile sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olduğu tespit edilen 34 şüpheli şahıs hakkında Ankara dahil olmak üzere 18 şehirde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2011 yılında yapılmış olan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, sınav sorularını örgüt üyelerine verdikleri tespit edildi. Bu kapsamda sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 34 şüpheli hakkında Ankara dahil 18 ilde bugün itibariyle gözaltı kararı verildi.

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