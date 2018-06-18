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18 Haziran On Numara Sonuçları Açıklandı

18 Haziran 2018 On Numara Sonuçları açıklandı. On numaranın geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekilişinde 10 bilen iki kişi büyük ikramiyeye kavuşmuştu.

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18 Haziran On Numara Sonuçları Açıklandı

18 Haziran 2018 On Numara Sonuçları açıklandı. On numaranın geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekilişinde 10 bilen iki kişi büyük ikramiyeye kavuşmuştu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 23:19
18 Haziran On Numara Sonuçları Açıklandı

18 Haziran 2018 On Numara Sonuçları açıklandı. On numaranın geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekilişinde 10 bilen iki kişi büyük ikramiyeye kavuşmuştu. Bu hafta ise On Numara'da dağıtılacak toplam ikramiye 2 milyon 153 bin 166 TL olarak açıklandı. Büyük ikramiye ise 322 bin 974 TL oldu. 18 Haziran 2018 Milli Piyango İdaresi On Numara Sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi vasıtasıyla duyuruldu. Buna göre 18 Haziran 2018 On Numara Çekilişinin şanslı rakamları şu şekilde : 

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA GÖZ ATMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

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