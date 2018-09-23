Raporda yer alan çocuk tanıkların kimisi "3 gün boyunca 'Mideniz küçülmeli' diyerek, örgütün sadece su verdiğini ifade ederken, kimisi "1 yılda 17 kez tecavüze uğradım" diyerek hıçkırıklarına engel olamadı. Tanıklardan diğerinin "Kandil'in her karışında Kürt çocuklarının kemikleri var" sözleri ise örgütün yaşattığı kabusu gözler önüne seriyor. Türkiye-Suriye ve İran uyruklu ve yaşları 12 ile 16 arasında değişen çocukların Kandil'e götürüldükten sonra yaşadığı kabusu gözler önüne seren o ifadelerden bazı detaylar şöyle;

3 GÜN BOYUNCA SADECE SU VERDİLER

12 Yaşındaki Cihan Van ilinin kırsalında Türk silahlı Kuvvetlerine teslim oldu. ''2016'da komşumuzun oğlu arkadaşım Ferhat G. ile internet kafede oyun oynayıp eve dönerken sokağımızın başında bulunan siyah arabadakiler 'adres soracağız' diye bizi yanlarına çağırdılar. Yaklaştığımızda arabadan inenler ağzımızı kapatıp bizi zorla siyah araca bindirdiler. 1 saat kadar yol gittikten sonra bizi bir mağaraya indirdiler. Geceyi orada geçirdik. Sabaha karşı bizi sonradan adını Hakurk olarak öğrendiğim kampa götürdüler. Orada 8 gün kaldıktan sonra bizi Kandil'e götürdüler.

Koydukları mağara benim yaşlarımda kız ve erkek çocuklarla doluydu. Ağlayan, bağıran, kendini yerden yere vuran, yediği dayaktan dolayı yerde inleyen, kafasına vurulan dipçikle akan kanla üzeri kana boyanmış çocuklar. Elinde hortum parçası bulunan bir kişi bağıra bağıra tüm hızıyla vurup "Buradan ancak ölünüz çıkar' diye bağırıyordu. 3 gün boyunca 'Mideniz küçülmeli' diyerek sadece 2'şer bardak su verdiler. 2 yıl boyunca attığım her adımda, aldığım her nefeste kaçmanın yollarını aradım. Bunun için güven kazanmam gerektiğini öğrendim. O gün bugünmüş 4 gün boyunca dağlarda saklanarak. Sadece suya batırdığım kuru ekmek yiyerek sınıra gelip Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim oldum.'' şeklinde konuştu.

17 KEZ TECAVÜZE UĞRADIM

15 Yaşındaki Leyla H. Bitlis'te Türk Askerine teslim oldu. ''Okul malzemelerimi almak için köyden ilçeye gittiğimde yanıma yaklaşan 2 kadın. Sizin köye öğretmen olarak atandık gel birlikte gidelim diyerek bindirdikleri arabada bana meyve suyu ikram ettiler. Gözümü açtığımda elleri silahlı hepsi aynı giyinmiş kişilerin arasındaydın. Dördüncü gün sabah babam yaşında bir erkeğin yatağında uyandığımda artık ben eski Leyla değildim. 1 yıl boyunca o hayvan dahil 17 kişinin tecavüzüne uğradım. 3 defa kendimi öldürmek için hazırlık yaptım ama her defasında bunları anlatmalıyım birilerine örnek olmalıyım düşüncesiyle vazgeçtim.'' ifadelerini kullandı.

HER KARIŞINDA KÜRT KEMİĞİ

16 yaşındaki Mustafa K. Muş'ta teslim oldu. ''Zeytinburnu'nda konfeksiyonda çalışırken aynı yaştaki hemşerim Vartolu Berfin, Hüseyin ve Ahmet'le kendi isteğimizle Hakkari HDP binasına gelerek buradakilerin aracılığıyla Kandil Zap bölgesine gönderildik. Meğer o izlediklerimizin hepsi bir film bir senaryosuymuş. 1 ay sonra da Berfin, 4 ay sonra da Ahmet dayanamayarak silahla intihar etti. 2 yıl içinde onlarca intihar ve infaza şahit oldum. Kandil'in her karışında Kürt gençlerinin, Kürt çocuklarının kemikleri var. Cehennemi görmek isteyen Kandil'e gelir. Kandil cehennemin tam orta yeridir.'' ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Sabah

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