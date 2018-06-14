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17 Bin Jandarma Personeli Görev Başında Olacak

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Albay Şinasi Güçlü, bayram tatili süresince 8 bin jandarma trafik timi, 17 bin jandarma personeli, 37 insansız hava aracı ve 2 helikopter ile görev başında olunacağını söyledi.

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17 Bin Jandarma Personeli Görev Başında Olacak

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Albay Şinasi Güçlü, bayram tatili süresince 8 bin jandarma trafik timi, 17 bin jandarma personeli, 37 insansız hava aracı ve 2 helikopter ile görev başında olunacağını söyledi.

14 Haziran 2018 Perşembe 19:05
17 Bin Jandarma Personeli Görev Başında Olacak

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Albay Şinasi Güçlü, bayram tatili süresince 8 bin jandarma trafik timi, 17 bin jandarma personeli, 37 insansız hava aracı ve 2 helikopter ile görev başında olunacağını söyledi.  

Albay Şinasi Güçlü, "Bayram tatili süresince 8 bin jandarma trafik timi, 17 bin jandarma trafik personeli, 2 helikopter ve 37 İnsansız Hava Aracı ile bayram tatili süresince hep yollarda olacağız. Denetim ve kontrollerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sürücülerin trafik kurallarına uymalarını seyahat sırasında kesinlikle cep telefonu kullanmamalarını, sevdiklerini düşünmeleri gerektiğini söyleyen Güçlü, iyi bayramlar dileklerini iletti. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
JandarmaJandarma Personeli
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