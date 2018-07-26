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16 eski emniyet müdürü hakkında flaş kararlar!..

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü merkezli başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 16 eski emniyet müdürü hakkında karar verildi.

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16 eski emniyet müdürü hakkında flaş kararlar!..

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü merkezli başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 16 eski emniyet müdürü hakkında karar verildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 20:01
16 eski emniyet müdürü hakkında flaş kararlar!..

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü merkezli başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 16 eski emniyet müdürü hakkında karar verildi.

Ankara'da görülen davada 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanıklar, yakınları ve sanıkların avukatları katılım gösterdi.. Karar öncesi son savunmaların alınmasından sonra mahkeme Başkanı Abdullah Köksal mahkemenin verdiği kararı açıkladı. Sanıklardan eski Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Feridun Taşçı ve Mehmet Tokgöz ile polis memuru Bayram Küçüksarıyıldız’ın dosyasının diğer sanıkların dosyalarından ayrılmasına karar veren mahkeme, sanıklar eski Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı İbrahim Selvi ile eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Akdemir’in tutuklu bulundukları zaman dilimi gözetilerek beraat etmelerine karar verdi.

Eski Samsun Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, eski Karabük Emniyet Müdürü Oktay Keskin, asayişten sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Canlı, güvenlik şubeden sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Azmaz ile eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürü Adem Yalçınkaya’ya “silahlı terör örgütüne üyelikten” 10 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, sanıklar eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yediparmak ile eski Emniyet Müdürü Fikret Zeybek’i aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı.

HAFTADA 1 GÜN İMZA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sanıklar eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Oktay Özyardımcı, eski Emniyet Müdürü Necmettin Ulusal ile eski polis başmüfettişi Özer Zeyrek’in 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran mahkeme, sanıklardan Buçak, Özyardımcı, Ulusal ve Zeyrek’i adli kontrol şartıyla tahliye etti. Sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verilen Buçak’a Ankara’yı terk etmeme şartı, tahliye edilen diğer sanıklara ise haftada bir gün imza yükümlülüğü getirildi. 

Kaynaklar;
AA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Eski Emniyt MüdürüFetö
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