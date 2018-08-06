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16 Bin 300 Lirasını Çaldılar!..

Sivas'ta esnaflık yapan bir iş yeri sahibi, 16 bin 300 lirasının iş yerinden çalındığını iddia ederek polise şikayette bulundu.

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16 Bin 300 Lirasını Çaldılar!..

Sivas'ta esnaflık yapan bir iş yeri sahibi, 16 bin 300 lirasının iş yerinden çalındığını iddia ederek polise şikayette bulundu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:43
16 Bin 300 Lirasını Çaldılar!..

Sivas'ta esnaflık yapan bir iş yeri sahibi, 16 bin 300 lirasının iş yerinden çalındığını iddia ederek polise şikayette bulundu.

Hırsızlık olayı bugün saat 11.00 sularında Rahmi Günay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kırtasiye dükkanında meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgilere göre, taksit ödemeleri için bankadan 16 bin 300 lira para çeken R.Y. parayı çektikten sonra kırtasiye dükkanına geldi.

İfadeye göre, parayı dükkandaki masanın üzerine koyduğu sırada 4 kişinin müşteri olarak geldiğini, onlarla ilgilendiğini, daha sonra müşterilerin bir şey almadan dükkan çıktığını söyledi. R.Y. müşteriler dükkandan çıktıktan sonra masanın üstüne bıraktığı paranın yerinde olmadığını gördü.

Dükkanda güvenlik kamerası olmadığı için polis yalnızca parmak izi alarak olay ile ilgili şüpheli 4 kişi hakkında yakalama çalışmaları başlattı.

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Son Güncelleme: 06.08.2018 17:41
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SivasHırsızlıkKIRTASİYEŞüpheliHırsızlık Olayı
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