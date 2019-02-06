1500 kişilik geçici işe 9 bin 217 başvuru: 'Açım aç, çocuklar doymuyor'

Tokat ilinde 1500 kişinin çalıştırılacağı geçici işe 9 bin 217 kişi başvurarak rekor bir sayıya ulaşıldı. Kura çekimi sırasında bir kadın, 'Açım aç, çocuklar doymuyor' ifadelerini kullanarak bağırdı.
İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında çeşitli branşlarda asgari ücretle 6 ay çalışılacak 1500 kişilik işe 9 bin 217 kişi başvurdu. Başvuru sayısının yüksek olması nedeniyle 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine başvuru yapan binlerce aday katıldı. Yoğunluk nedeniyle bazı kişiler kura çekimini ayakta takip etti.
Kura çekimi yapan heyete birçok kişi tepki gösterdi. Kurada haksızlık yapıldığını belirterek masaya yürüyen bazı kişiler, "Utanın, sizi mahkemeye vereceğim. Sizin yaptığınız terbiyesizlik" diyerek heyete tepki gösterdi.
Bir kadın da heyetin bulunduğu masaya gelerek, "Açım aç, çocuklar doymuyor. Ekmek istiyorum" diye bağırdı. Bazı görevlilerin kadını susturmaya çalışması üzerine kadın "Niye susuyorum, zorunuza mı gitti" diyerek tepki gösterdi.
"Kaç defa İŞKUR'a gittim başvurdum yok, valiye gittim yok" diye bağıran kadın, polisler tarafından dışarı çıkarıldı.
6 aylık iş için 1500 kişilik ilan verildi. Başvuruya 9217 kişi geldi. Kura çekilişi sonrası bir kadın 'Açım aç, çocuklar doymuyor. Ekmek istiyorum' diye ağladı... #çarşamba #mayıntarlası #tokat pic.twitter.com/GPMUC46sZC— Laruv Nemege Zogiras (@zogiras) 6 Şubat 2019
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Ülkenin geldiği son nokta bu. Şimdiye kadar meslek edinen edindi şimdiden sonra artık tavuğun önüne kırıntı atar gibi alım yapıyorlar. Girenlerin aldığı maaş da gecimine yeter mi bilemem çunki hiç maaşım olmadı, onu is bulursam göreceğiz
7sene dir kayıt yapdimi ama arayan yok hepsi torpil yalan atıyor bu devlet parayi veren işe giriyor önlisans mezuniyet ama iş yok Elektrik teknik boş okuduk bu ulkede
Yazık ya bu millete..
Tam 7 aydır issizim çöpculuk işi bile bulamıyorum heran kendime zarar verebilirim ülkenin geldiği son noktayı görüyorsunuz
Bende gittim İşkur'a kayıt yaptırdım. Fakat çıkmadı ama birşey dikkatimi çekti kura çekilirken hep aynı soy isimde 2 3 kişi arka arkaya çıkıyor bu kura çekiminde tesadüf olamaz. Bir defa olmuyor bu olay. Bilerek sistemsel bir sekılde parası olanlar adamı olanlar ise alınıyor ama ihtiyacı olanlar alınmıyor. Bence bunun icin asıl olan gelir düzeyi gercekten düsük olanlar ise alınmalıdır. İmkanı olanlar bu ise basvurarak gercekten ihtiyacı olanları hice sayıp onların haklarına giriyorlar ve torpil yapanların da hak yiyenlerin de Allah belasını versin diyorum baska birşey yok.
Nerelerdeyiz yarabbim nereye gidiyoruz