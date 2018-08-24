15 Yaşındaki Kız Tecavüz Edilmiş Halde Bulundu!..

Korkunç olay Adana'da meydana geldi. Otoban yolunun kenarında baygın halde bulunan 15 yaşındaki kız çocuğunun, 4 ay önce İstanbul'daki bir kız yetiştirme yurdundan kaçtığı belirlendi.

Tedavi altına alınan kız çocuğunun tecavüze uğradığı tespit edildi.Merkez Seyhan ilçesinde, bu sabaha karşı yol kenarında kız çocuğunun hareketsiz yattığını fark eden duyarlı vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Polis, kız çocuğunun 4 ay önce İstanbul'daki bir kız yetiştirme yurdundan kaçan 15 yaşındaki M.B. olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, baygın halde bulunan M.B.'ye müdahale için olay yerine ambulans ve sağlık ekiplerini çağırdı. Yapılan ilk müdahaleden sonra M.B., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi süren kız çocuğunun tecavüze uğradığı tespit edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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