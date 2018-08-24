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15 Yaşındaki Kız Tecavüz Edilmiş Halde Bulundu!..

Korkunç olay Adana'da meydana geldi. Otoban yolunun kenarında baygın halde bulunan 15 yaşındaki kız çocuğunun, 4 ay önce İstanbul'daki bir kız yetiştirme yurdundan kaçtığı belirlendi. Tedavi altına alınan kız çocuğunun tecavüze uğradığı tespit edildi.

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15 Yaşındaki Kız Tecavüz Edilmiş Halde Bulundu!..

Korkunç olay Adana'da meydana geldi. Otoban yolunun kenarında baygın halde bulunan 15 yaşındaki kız çocuğunun, 4 ay önce İstanbul'daki bir kız yetiştirme yurdundan kaçtığı belirlendi. Tedavi altına alınan kız çocuğunun tecavüze uğradığı tespit edildi.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:04
15 Yaşındaki Kız Tecavüz Edilmiş Halde Bulundu!..

Korkunç olay Adana'da meydana geldi. Otoban yolunun kenarında baygın halde bulunan 15 yaşındaki kız çocuğunun, 4 ay önce İstanbul'daki bir kız yetiştirme yurdundan kaçtığı belirlendi.

Tedavi altına alınan kız çocuğunun tecavüze uğradığı tespit edildi.Merkez Seyhan ilçesinde, bu sabaha karşı yol kenarında kız çocuğunun hareketsiz yattığını fark eden duyarlı vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Polis, kız çocuğunun 4 ay önce İstanbul'daki bir kız yetiştirme yurdundan kaçan 15 yaşındaki M.B. olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, baygın halde bulunan M.B.'ye müdahale için olay yerine ambulans ve sağlık ekiplerini çağırdı. Yapılan ilk müdahaleden sonra M.B., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi süren kız çocuğunun tecavüze uğradığı tespit edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 24.08.2018 16:58
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yaşındaki kız tecavüz edilmiş halde bulundu
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Fatih’in torunları 2 saat önce

Allah belalarını versin bu devlet nereye gidiyor

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BU KADAR 2 saat önce

Ahh ahh ne diyesin ki Allah belanızı versin bu kız cocuklarınıda anlamıyorum zaman kotu sakının biraz kendinizi ailenizden habersiz iş yapmayın ana baba yoksa bi büyüğünüzden akıl alın şu cep telefonu arkadas ortamı uçuk hayalleri yaşamayın kaçım gidim edim yapmayın böyle

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