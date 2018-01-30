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15 Yaşında Okulu Bıraktı! Şimdi Milyoner Oldu!

Yıllar önce oldukça düşük rakamlardan satılan Bitcoin sayesinde milyoner olan insanlara son dönemlerde sıkça rastlanıyor.

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15 Yaşında Okulu Bıraktı! Şimdi Milyoner Oldu!

Yıllar önce oldukça düşük rakamlardan satılan Bitcoin sayesinde milyoner olan insanlara son dönemlerde sıkça rastlanıyor.

30 Ocak 2018 Salı 16:16
15 Yaşında Okulu Bıraktı! Şimdi Milyoner Oldu!
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15 Yaşında Okulu Bıraktı! Şimdi Milyoner Oldu! 

Yıllar önce oldukça düşük rakamlardan satılan Bitcoin sayesinde milyoner olan insanlara son dönemlerde sıkça rastlanıyor. Bu insanlardan birisi de , 15 yaşında eğitimini yarıda bırakan Avustralyalı Sam Karagiozis. Shitdelete'de yer alan habere göre 15 yaşındayken Mcdonalds'da çalışmak için okuldan ayrılan genç adam, mülk satışı yemek sektörü gibi farklı alanlarda girişimlerde bulundu.

Bu girişimlerin ardından Bitcoin satın almaya ve madencilik yapmaya başladı. 26 yaşında olan Karagiozis'in Bitcoin sayesinde 15 milyon dolarlık bir servete ulaştığı, tüm yatırımlarını dijital para birimlerine yatırdığı bildiriliyor. Bununla da sınırlı kalmayan genç adam ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios ile ortaklık kurdu ve ona da yüklü miktarda bitcoin satışı gerçekleştirdi. 

Avustralya'nın bir çok bölgesinde bitcoin atmleri kurulmuş durumda. Geleceğin para birimi olarak görülen dijital paralara her gün bir yenisi ekleniyor. Karagiozis'de kendi dijital para birimiyle uğraşıyor. 

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BitcoinBitcoin Ile Milyoner Oldu
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Yusuf 2 saat önce

En iyisini yaptı biz okudukta ne oldu sanki yaşımız 30 oldu halen atanamadık.

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