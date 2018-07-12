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15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 72 sanık ağırlaştırılmış müebbethapisle cezalandırıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 72 sanık ağırlaştırılmış müebbethapisle cezalandırıldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:59
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133’ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada 9 ay sonra karar çıktı. Mahkeme heyeti, “Anayasayı ihlal” suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu 133 sanık hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda müşteki ve izleyici de duruşmaya katıldı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Saat 10.45 ‘de kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu’n 309. Maddesinde yer alan “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs” suçundan 72  sanığı ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.   Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BAZI SANIKLAR “ANAYASAYI İHLAL  SUÇUNA YARDIM” SUÇUNDAN CEZA ALDI

Bazı sanıklar da “Anayasayı ihlal suçuna yardım” suçundan 17 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı, bazı sanıklar da 15’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmü okumaya devam ediyor.

Kaynak: İSTANBUL  - DHA

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Son Güncelleme: 12.07.2018 17:09
Anahtar Kelimeler:
Şehitler Köprüsü Davası
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