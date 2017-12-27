15 Temmuz Şehidinin Oğlu İsyan Etti "Şehitler için Toplanan Paralar Verilmiyor'

Son KHK ile birlikte kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına yönelik 15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz'ın oğlu Alpaslan Cambaz'dan sert açıklama. Vakfın kuruluşuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Alpaslan Cambaz, vakfın kuruluşu için gösterilen miktarları eleştirerek, "Son KHK'da konuşulmayan şeyler de var, şimdiye kadar dillendirmekten imtina ettiğim bir şey. Başbakanlığın kampanyasıyla şehit aileleri ve gaziler için toplanan yardım paralarını şehit aileleri ve gazilere vermemek üzere kurulan vakıf. Sırf kuruluşu 10 milyon lira tutan vakıf. Toplanan meblağ 1 yıl önce 309 milyondu. Şimdi ne kadar? 900'ü bulduğu söyleniyor, bu iddiayı çürütebilirler mi? Bir vakfa ihtiyaç var mıydı? Bu vakıf sadece 10 liraya bile kurulamaz mıydı? Tüm bu suallere başından beri hiçbir şehit ailesi bir yetkiliden net cevaplar alamamıştır.Başbakanlığın sitesinde hâlâ "15 Temmuz şehit aileleri/gaziler için" denerek aktif olarak toplanmaya devam eden paraların tek bir kuruşu bile şu ana kadar gerekli ailelere verilmedi.

Mavi Marmara tazminatında olduğu gibi, iş şehit ailesine gelince tutumluluğu tutan müsrifler var.Muhatabımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bizzat bakanımızın kendisine daha aylar öncesinden irtibatta olduğum şehit ailelerinin bu konudaki rahatsızlığını iletmiş ama mantıklı bir karşılık alamamıştım. Son zamanlarda ben dahil hiçbir şehit ailesi bakanımıza ulaşamamakta.OHAL'deyiz. Ülkemizde aileler darmadağın. Süreçten ötürü çoğu aile iftirayla bölündü. Boşanmalar zaten tavan. Fıtrata aykırı, düzeltilmesi elzem yasalardan ötürü boşanma sonrası daha mağdur aileler. Peki Aile Bakanı bu atmosferde neden sürekli yurt dışında? Bizim ülke ne olacak?Tüm sürecin farkındaydım.

Fakat çıkıp adam gibi bir bilgilendirme yapan devlet olmayınca ortada sürekli dedikodular dönüyor. Belki asılsızdır, haksızlık ederim diye sustum. Şehit aileleri için ortalığı ayağa kaldırırdım ama ben de öyleyim ve işin içinde para var diye sustum.İnsanlar devletine güvenerek iyi niyetiyle yardım yapıyor. Belki o an cebindeki tüm parasını, kira parasını büyük bir fedakarlıkla infak ediyor. Benim gücüme giden nokta bu. Boğazım düğümleniyor. Bu insanlar devletine güvenmeyecekse kime güvenecek bana bunun cevabını verin!" dedi.

KAYNAK: MİLLİ GAZETE

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