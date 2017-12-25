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15 Tatil Ne Zaman Başlayacak? Geri Sayım Sürüyor

Son günlerde öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de 15 Tatil olarak adlandırılan yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı. Sömestr tatili için geri sayım sürüyor.

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15 Tatil Ne Zaman Başlayacak? Geri Sayım Sürüyor

Son günlerde öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de 15 Tatil olarak adlandırılan yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı. Sömestr tatili için geri sayım sürüyor.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:38
15 Tatil Ne Zaman Başlayacak? Geri Sayım Sürüyor

15 Tatil Ne Zaman Başlayacak? Geri Sayım Sürüyor

Son günlerde öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de 15 Tatil olarak adlandırılan yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı. Sömestr tatili için geri sayım sürüyor.

Öğrenciler kadar velilerin de merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer alan 15 tatil sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan resmi takvimde cevap buluyor. Peki yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?  Milli Eğitim Bakanlığı'nca paylaşılan 2017-2018 eğitim öğretim yılı takvimine göre 15 tatil olarak adlandırılan yarıyıl tatili 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat 2018 'e kadar sürecek.

İkinci Kanaat dönemi olarak belirtilen 2. dönem tüm okullarda 5 Şubat 2018'de başlayacak. 2017-2018 Eğitim öğretim yılı MEB takvimine göre 8 Haziran 2018'de sona erecek. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılıysa 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacak.

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Son Güncelleme: 25.12.2017 16:42
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