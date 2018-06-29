15 Gündür Aranan Minik Leyla'nın Yeni Fotoğrafı Basınla Paylaşıldı!

Ramazan Bayramının birinci gününden bu yana bulunamayan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları 15'inci günde de devam ediyor. Köydeki ana foseptiği vidanjörle boşaltan ekipler, Leyla'yı burada da bulamadı. Sabah saatlerinde başlayan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Afad ve Sağlık ekipleriyle JAK tipi ve güvenlik korucuları da katıldı. Her ihtimali değerlendiren timler, çalışmalarda kadavra arama köpekleri de kullanıyor.

Metruk binalar aranıyor. Öte yandan 15 gündür kayıp olan minik Leyla'nın yeni bir fotoğrafı ailesi tarafından paylaşıldı.

Minik Leyla'nın dedesi torununu bulup sağ sağlim getirene 300 bin lira verileceğini açıklamıştı.