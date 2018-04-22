15 CHP'linin İYİ Partiye Geçmesiyle İlgili AK Parti'den İlk Tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li 15 Milletvekilinin İYİ Partiye geçmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin İYİ Partiye geçmesiyle birlikte İYİ Parti Mecliste Grup kurmaya ve seçimlere doğrudan katılma hakkına sahip oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "1978'in başında kurduğu 'Güneş Moteli', CHPnin sonunu getirmişti. Yeni bir 'Güneş Motel' olayıyla karşı karşıyayız.Türk siyasi tarihi, millete rağmen sahneye konan hiçbir senaryonun hayat bulmadığını bizlere göstermiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan, seçimleri çok yüksek bir oy oranıyla kazanacak ve yeni Türkiye'yi inşa edecektir. Mustafa Kemal'in 95 yıllık partisini 'okeye dördüncü arayan' bir parti haline getirdiler. Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır." dedi.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA