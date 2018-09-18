15 bin Suriyeli daha...

Kurban Bayramı için ülkelerine giden 15 bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüş yaptı.
Kilis Valiliği'nin izniyle 1-18 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçiren 35 bin 840 Suriyeli Türkiye'ye dönmeye devam ediyor.
Türkiye'ye dönenlerin sayısı bu sabah itibariyle 15 bini buldu.
Suriyeliler, Halep'in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'ndan işlemleri yapıldıktan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'na otobüslerle getirilip, yaşadıkları şehirlere gidiyor.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Almayın geri yeter be Türkiyede Türkten cok suriyeli nedir bu
ülke 7 yıldızlı otele dönmüş resmen...bizde otelde calisan uşaklarız..suriyeliler ise vip müsterimiz.
Türkiye'ye bunları almakla hiç iyi edilmiyor. Bunların içinden teröriste çıkar pkkda çıkar devletin bunları sınıra almaması lazım Türkiyemizin bunların yüzünden karıştı. Gittikleri memleketinden gelmesi lerini