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15 bin Suriyeli daha...

Kurban Bayramı için ülkelerine giden 15 bin Suriyeli daha Türkiye'ye döndü

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15 bin Suriyeli daha...

Kurban Bayramı için ülkelerine giden 15 bin Suriyeli daha Türkiye'ye döndü

18 Eylül 2018 Salı 14:38
15 bin Suriyeli daha...

Kurban Bayramı için ülkelerine giden 15 bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüş yaptı.

Kilis Valiliği'nin izniyle 1-18 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçiren 35 bin 840 Suriyeli Türkiye'ye dönmeye devam ediyor.

Türkiye'ye dönenlerin sayısı bu sabah itibariyle 15 bini buldu.

Suriyeliler, Halep'in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'ndan işlemleri yapıldıktan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'na otobüslerle getirilip, yaşadıkları şehirlere gidiyor.

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Anahtar Kelimeler:
bin suriyeli daha
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Yeter 47 dakika önce

Almayın geri yeter be Türkiyede Türkten cok suriyeli nedir bu

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objektif kişi 47 dakika önce

ülke 7 yıldızlı otele dönmüş resmen...bizde otelde calisan uşaklarız..suriyeliler ise vip müsterimiz.

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Sultan 46 dakika önce

Türkiye'ye bunları almakla hiç iyi edilmiyor. Bunların içinden teröriste çıkar pkkda çıkar devletin bunları sınıra almaması lazım Türkiyemizin bunların yüzünden karıştı. Gittikleri memleketinden gelmesi lerini

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