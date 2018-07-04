14 Yaşındaki Kızının Telefonunda Öyle Şeyler Buldu ki..

Feci olayın adresi İstanbul oldu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre İstanbul'da ailesiyle yaşamakta olan 14 yaşındaki lise öğrencisi İ.Y., bir akrabasını ziyarete gelen 17 yaşındaki Y.E.Y. ile tanıştı. Bir süre konuşan ikili sevgili oldu. Küçük kız Y.E.Y. isimli kişi ile cinsel ilişki yaşadı ve ondan hamile kaldı. Bu durum üzerine ikili, internette kürtaj için arama yapmaya başladı.

KAĞIT ÜZERİNDE EVLİLİK YAPILDI

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in bugün kaleme aldığı haberine göre, İ.Y.’nin telefonunu kontrol eden anne olayı öğrendiğinde büyük şok yaşadı ancak durumu kocasına söyleyemedi. Anne, irtibata geçtiği Y.E.Y.’nin ablasıyla kürtaj için çözüm aramaya başladı. Çocuğu aldıramayacaklarını anlayan aileler, ikisi de çocuk olan İ.Y. ile Y.E.Y.’yi evlendirme kararı aldı ve onları evlendirdi.

400 BİN TL TAZMİNAT

Çocuk gelin ve damat resmi nikah sonrası aileleri tarafından bir daha bir araya getirilmedi. İ.Y., bu sırada doğum yaptı ve babasının evinde kalmaya devam etti. Ancak durumu kabullenmeyen babası kızıyla hiç konuşmadı. Mahalle baskısı yüzünden oturdukları evden de taşınmak zorunda kalan küçük kızın ailesi boşanma davası açtı. Bebek ve İ.Y. için aylık topam 3 bin lira nafaka talep edilirken, 200 bin maddi 200 bin liralık tazminat talebinde bulunuldu.

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