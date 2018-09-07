14 Yaşındaki Kızdan İtiraf : Babam Bana Arabada Mavi Bir Hap İçirdi, 5 Kez Midem bulandı

Samsun'da ailesi ile birlikte yaşayan 14 yaşındaki B.Ü., babasının kendisine zorla alkol ve uyuşturucu kullandırdığını, bunları sattırdığını ve hatta taciz ettiğini öne sürerek devletten ve devlet yetkililerinden yardım talep etti. Kız çocuğu, "Beni bir gün araba kullandırma bahanesiyle dışarı çıkardı. Arabada bana mavi bir hap vererek bunu içmemi istedi. Ben bunu içtiğimde direkt midem bulandı ve hiç bir şey hatırlamamaya başladım. Sürekli o bir şeyler paketleyerek bana ‘bunları oraya buraya götür’ diyerek talimatlar veriyordu. Beni 5 defa taciz etti" ifadelerini kullandı.

Samsun’da öz be öz babası tarafından kendisine zorla uyuşturucu sattırdığını öne süren 14 yaşındaki B.Ü. devletten yardım talep ediyor.

Babasının kendisine zorla alkol ve uyuşturucu kullandırdıktan sonra taciz ettiğini de öne süren 14 yaşındaki kız çocuğu, evden kaçarak teyzesine saklandı. Korktuğu için annesine de bir şey anlatamayan ve tüm yaşadıklarını teyzesine anlatan 14 yaşındaki küçük kız, daha sonra savcılığa giderek öz babasından şikayetçi oldu.

Korkunç olay hakkında konuşan B.Ü.’nün annesi G.Ç., “Kızım kaçıp teyzesinin yanına sığınmış. Bana korkudan anlatamamış. Ben zaten şüphelenmiştim. Kızımı ben dikkatli olması konusunda uyarıyordum. 2 yıl oldu ben o şahıstan boşandım. Fakat sürekliolarak evimize girerek bizi rahatsız ediyordu. Ben yokken de eve gelip gidiyordu. Benim çocuklarımın yaşadıklarını başkaları yaşamasın istiyorum. Sadece devletten yardım talep ediyorum.Biz zaten konuyla ilgili savcılığa da ifade vererek şikayetçi olduk. Ben 20 sene o kişiyle mücadele ettim. Şiddet gördüm. Ben defalarca ayrılmak istedim lakin sürekli çocuklarımla beni tehdit etti. Çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Keşke çocuğum bu kadar acı yaşamadan önce her şeyin farkına varabilseydik. Zaten o şahıs uyuşturucu da kullanıyor. Sürekli cezaevine girip çıkıyor. Uyuşturucu kullanıp satmaktan da cezaevine girdi. Şu anda da birçok mahkemesi var devam ediyor. Ben böyle kişilerin toplum içinde barınmasını istemiyorum. Devletin bize sahip çıkmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Babasının kendisine uyuşturucu sattırdığını ve tacizde bulunduğunu öne süren B.Ü. ise "Beni bir gün araba kullandırma bahanesiyle dışarı çıkardı. Arabada bana mavi bir hap vererek bunu bana içirdi. Ben bunu içtiğimde direk midem bulandı ve hiç bir şey hatırlamamaya başladım. Sürekli o bir şeyler paketleyerek bana ‘bunları oraya buraya götür’ diyordu. Ben de ne olduğunu bilmeden götürüyordum. Ben son zamanlarda anlamaya başladım uyuşturucu madde olduğunu. Daha sonra bana uyuşturucu madde kullandırarak bana 5 kere tacizde bulundu. Benim psikolojim çok bozuldu. Ben daha sonra evden kaçarak teyzeme sığındım. Durumu ona anlattım. Korktuğum için kimseye derdimi anlatamamıştım. Teyzemin sayesinde gidip şikayetçi oldum. Onun yüzünden çocukluğumu yaşayamadım. Benim yaşıtlarım parklarda oynarken ben onun zoruyla bilmediğim kişilere uyuşturucu getirip götürdüm. Şimdi ise devlete sığındım ve devletten yardım istiyorum. Şikayetçi olduk ancak şuan hala dışarıda geziyor. Ben onun yüzünden sokağa çıkmaya korkuyorum. Bize lütfen yardım etsinler” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Mynet

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