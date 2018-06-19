14 Yaşındaki Kıza Korkunç Saldırı: 24 Kişi 3 Yıl Boyunca...

Antalya'da kız çocuğuna cinsel istismar davasında 24 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki S.A.’nın polis memuru annesi A.B., kızının karnının şişmeye başladığını fark edince onu hemen doktora götürüp muayene ettirdi. Doktor kontrolünde kızının hamile olduğunu öğrenen anne büyük şok yaşadı. Adeta başından aşağı kaynar sular dökülen ve büyük şok yaşayan anne, şikayetçi oldu. Çocuğun karnındaki cenin, doktor kontrolünde alındı. Pedagog eşliğinde başına gelenleri anlatan 14 yaşındaki S.A., ilk kez 11 yaşında istismara uğradığını söyledi.



Polis, S.A.’dan aldığı ifade doğrultusunda 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlemeye başladı. S.A., kendisi ile birlikte olanları teşhis ederken, anne A.B. de olayla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheliden şikayetçi oldu. Aralarında polis memurunun da bulunduğu şüpheliler, haklaırnda yönlendirilen suçlamaları kabul etmedi.

24 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İfadeler alınmaya devam ediliyor.

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