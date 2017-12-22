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14 Yaşındaki Genç Abisini Av Tüfeğiyle Vurdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 14 yaşındaki genç, tartıştığı abisini av tüfeğiyle yaraladı. Olay sabah saatlerinde Kandıra ilçesinin Karadivan mahallesinde meydana geldi.

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14 Yaşındaki Genç Abisini Av Tüfeğiyle Vurdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 14 yaşındaki genç, tartıştığı abisini av tüfeğiyle yaraladı. Olay sabah saatlerinde Kandıra ilçesinin Karadivan mahallesinde meydana geldi.

22 Aralık 2017 Cuma 23:56
14 Yaşındaki Genç Abisini Av Tüfeğiyle Vurdu

14 Yaşındaki Genç Abisini Av Tüfeğiyle Vurdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 14 yaşındaki genç, tartıştığı abisini av tüfeğiyle yaraladı. Olay sabah saatlerinde Kandıra ilçesinin Karadivan mahallesinde meydana geldi.

Karadivan Mahallesindeki evlerinde aralarında tartışma çıkan 14 yaşındaki E.G. ile 19 yaşındaki A.G. kavgaya tutuştu. Aslen bingöllü olduğu öğrenilen kardeşler arasındaki kavga kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine E.G. evdeki av tüfeğini alarak öz abisinin kafasına ateş etti. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan A.G. kanlar içerisinde yere düştü.

Tüfek sesini duyan yakınlarının haber vermesi üzerine 112 acil yardım ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ilk müdahelenin ardından yaralı A.G.'yi ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki tedavbinin ardından durumunun ağır olduğu belirtilen genç adam Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. A.G.'nin kafasına 22 saçmanın isabet edildiği belirtildi. Bu arada E.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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