14 Yaşındaki Çocuğa 'Ne Geziyorsun Burada' Dediler! Sonrası Vahşet

14 Yaşındaki Çocuğu 'Ne Geziyorsun Burada' Dediler! Sonrası Vahşet

Düzce'de korkunç olay! 14 yaşındaki çocuğu 'Burada , bu saatte ne geziyorsun' diyerek öldüresiye dövdüler. Alkollü olduğu öne sürülen şahısların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Düzce'de 14 yaşındaki O.K, alkollü kişilerin saldırısına uğradı. Olay akşam saatlerinde Beyciler Mahallesinde meydana geldi. 14 yaşındaki O.K, iddialara göre eve giderken yolunu kesen alkollü şahısların 'Burada ne işin var , bu saatlerde gezmeyeceksin' demesi üzerine 'Evine gittiğini' söyledi. Bunun üzerine şahıslar O.K'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezik ve morluklar oluşan O.K'nin dişlerinin kırıldığı, dudağının patladığı gözlemlendi.

Bir kahvehane önüne kadar kendi imkanlarıyla gelen O.K, burada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Küçük çocuğun iddialarıyla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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