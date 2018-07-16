14 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar: Flaş Gelişme !

Son dakika haberi Manisa'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Kula ilçesinde 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ikinci şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan son dakika bilgilerine göre, geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki kız çocuğunu kandırarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 46 yaşındaki C.K., küçük kızın ailesine durumu anlatmasının ardından aile hemen karakola gitti. Ailenin karakola gidip şikayetçi olması üzerine gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve cezaevine gönderilmişti.

Aynı olayın devamı olarak, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan hummalı çalışması sonucu, 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ikinci şahıs 44 yaşındaki İ.A'da jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen İ.A'nın, jandarmadaki işlemlerinin tamamlandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yapılacak sağlık kontrolleri sonrasında Kula Cumhuriyet Başsavcılığında mahkemeye çıkarılacak.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği edinilen son dakika bilgileri arasında.

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