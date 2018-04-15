14 Nisan 2018 Sayısal Loto Sonucu (6 Bilen 3 Kişi Var)

Milli Piyango İdaresi tarafından her haftanın Cumartesi günü gerçekleştirilen Ssayısal Loto çekilişi, önceki akşam gerçekleşti.

Yüz binlerce kişinin iştirakı ile gerçekleştirilen Sayısal Loto oyununun önceki akşamki çekilişi tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Sayısal Loto Türkiye genelinde 3 kişiye çıktı ve 3 kişi 2,922,152 TL kazanarak 15 Nisan sabahına zengin uyandı.

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto oyununda 1'den 49'a kadar olan sayılar arasından yapılan çekilişle 6 sayı belirleniyor ve belirlenen sayılardan kolonlarında 3, 4, 5 ve 6 bilen iştirakçilere ikramiye ödemesi yapılıyor. Son olarak 15 Nisan 2018 Cumartesi akşamı Sayısal Loto çekildi ve kazandıran şanslı sayılar açıklandı.

Önceki gün gerçekleştirilen çekilişe ait sonuçlar ise şu şekilde;

03, 11, 34, 37, 40, 43

6 bilen kişi sayısı : Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2.922.152,80 TL

5 bilen kişi sayısı : Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 186 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.363,20 TL

4 bilen kişi sayısı : Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.478 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 79,20 TL

3 bilen kişi sayısı : Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 180.881 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,70 TL

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AYDIN / İNCİRLİOVA - İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE - SAMSUN / ATAKUM

SAYISAL LOTO OYUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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