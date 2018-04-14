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14 Nisan 2018 AÖF Sınav Soruları, Cevapları ve Yorumları

14 Nisan 2018 AÖF sınav soruları, cevapları, 14 Nisan AÖF sınavı sınav yorumları ve sınavla ilgili tartışmalar.

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14 Nisan 2018 AÖF Sınav Soruları, Cevapları ve Yorumları

14 Nisan 2018 AÖF sınav soruları, cevapları, 14 Nisan AÖF sınavı sınav yorumları ve sınavla ilgili tartışmalar.

14 Nisan 2018 Cumartesi 15:51
14 Nisan 2018 AÖF Sınav Soruları, Cevapları ve Yorumları

Açıköğretim Sınavı, Cumartesi günü yapılan iki oturumun ardından sona erdi. AÖF 14 Nisan 2018 sınav soruları üzerinde adaylar KPSS cafe'de tartışıyor.

Sabah saat 09.30 ve öğleden sonra 13.00'da gerçekleşen sınava çok sayıda aday girdi. Beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde gerçekleşen sınavda adayların çok tepkisini çekmesine rağmen 4 yanlış bir doğruyu götürecek.  Sınava giren adaylar sınavla ilgili yaptıkları ilk yorumlarda sınavların önceki döneme nazaran daha basit olduğunu öne sürüyor.

Sizlerde aklınızda kalan soruları, cevapları ve sınavla ilgili yorumlarınızı sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz. Sınav sizce kolay mıydı ,zor muydu? 

AÖF sınav soruları resmi olarak yayımlandığı anda sizleri bilgilendireceğiz.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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