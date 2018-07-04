13 Yaşındaki Kıza Çirkin Saldırı: Bu Sapık Aranıyor

13 yaşındaki kıza tacizde bulunan kişinin görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz pazar günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, Karşıyaka ilçesinde bulunan bir sokakta annesiyle pastahaneye giden 13 yaşındaki D.S. isimli kız çocuğu, orada alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. Kameralara yansıyan görüntülerde D.S., kapıyı açtıktan sonra şüpheli de kendisiyle birlikte apartmana giriyor.

Saldırgan, içeri girdikten bir süre sonra bölgeden kaçarak uzaklaşıyor

Kısa bir süre sonra da şüpheli bir anda koşmaya başlıyor. İddiaya göre D.S. apartmana girdikten sonra arkasından apartmana giren şüpheli, 13 yaşındaki kız çocuğunu çirkin şekilde taciz etti. D.S.’nin karşı koymasıyla ikili arasında boğuşma yaşandığı iddia edilirken, şüphelinin o sırada apartmandan gelen seslerden korkup bir anda kaçmaya çalıştığı da öğrenildi.

Yaşanan feci olayın ardından 13 yaşındaki çocuğun psikolojisi de bozuldu. D.S.'nin olayın etkisiyle önce durumu ailesine anlatamadı. Çocuklarının davranışlarında olumsuzluk olduğunu fark eden aile daha sonra durumu öğrendi. 13 yaşındaki D.S.’yi taciz ettiği iddia edilen ve kamera görüntülerinde apar topar kaçtığı görülen şüphelinin yakalanması için İzmir emniyeti de alarma geçti. Emniyet, belirtilen eşgale göre şüphelinin yakalanması için bir çalışma başlattı.

Öte yandan, ortaya çıkan görüntülerde bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Çok sayıda kullanıcı, 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüphelinin yakalanmasını istedi.

İŞTE O SALDIRGAN

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