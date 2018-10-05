13 Yaşındaki Çocuk Uyuyan Babasının Kafasına Sıktı!

Akıllara durgunluk veren olay, bu sabah saat 06:30 saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan 2 çocuk sahibi Aysun- Murat U. çifti, dün gece bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Ortaokul dördüncü sınıf öğrencisi H.U., öne sürüldüğüne göre babası Murat U. ve annesi Aysun U.'nun sık sık tartışması sebebiyle bunalıma girdi. H.U., girdiği bunalımın etkisiyle sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu, evde bulunan ruhsatsız tabancayla başından vurduktan sonra evden kaçtı.

Silah sesine uyanan anne Aysun U., eşini kanlar içinde görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Murat U.'nun ateşli silahla öldürüldüğünü belirleyen polis, Aysun U.'nun ifadesine başvurdu. Aysun U.'nun dışarıdan ateş edildiğini belirtmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu yönden yaptı. Fakat camlarda mermi deliği bulunmaması üzerine ekipler salonda boş mermi kovanı aradı. Cinayet Büro ekiplerinin yeniden ifadesine başvurduğu Aysun U., eşinin oğlu H.U. tarafından vurulduğunu söyledi.

Polis, H.U.'yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı. Ekipler, olayda kullanılan tabancayı ve mermiye ait boş kovanı da H.U.'nun üzerinde ele geçirdi.

H.U. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Pazarlamacılık yapan Murat U.'nun cenazesi ise incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na konuldu.

Kaynaklar; (DHA)

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