13 Yaşındaki Baldızının El ve Ayaklarını Bağlayıp Tecavüz Etti!

Osmaniye’ye bağlı Kadirli ilçesinde 30 yaşındaki Emrah A.'nın, "sana cep telefonu alacağım" diye eve çağırdığı 13 yaşındaki baldızının elini ayağını bağladıktan sonra ormanlık alana götürüp tecavüz etti. Gözaltına alınan Emrah A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Şehit Orhan Gök Mahallesinde ikamet eden 30 yaşındaki Emrah A. 13 yaşındaki baldızını "cep telefonu alacağım" bahanesiyle önce eve çağırdı, daha sonra da aracına bindirerek Sumbas ilçesinde bulunan ormanlık bir alana götürüp tecavüz etti.

Tecavüzden sonra Emrah A., 13 yaşındaki kız çocuğunun ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak otomobilin bagajına koyup başka bir köye götürdü. Burada da küçük kıza tecavüz eden Emrah A. daha sonra küçük kızla birlikte Kadirli ilçesine dönerken eşinin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı.

13 yaşındaki küçük kız polis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınan Emrah A. ise emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Osmaniye T Tipi Cezaevine gönderildi.

BÖLGE HALKI İSYAN ETTİ!

Olayın yaşandığı bölgede yaşayan ve olaydan haberdar olan bölge halkı yaşanan korkunç olaya isyan etti. Tecavüzcü sapığın komşusu Mustafa S. '' Komşumdu, işinde gücünde, sessiz sakin adam derdik. Ama insanoğlu işte çiğ süt emmiştir. Karısının kız kardeşi onu da geçtim 13 yaşında bir kız çocuğuna bu zulüm yapılır mı?, bu dünyayı boşver ahirette nasıl hesabını vereceksin. Yazık gerçekten yazık.'' ifadelerini kullandı.

Mustafa S'nin eşi Fatıma S. de yaşanan korkunç olay ile ilgili ''Karısı ihbar etti. Kadın perişan oldu zaten onun götürdüğünü öğrenince, hemen polisi aradı. Yazık hem karısına, hem kendisine hem de 13 yaşındaki küçücük bir kıza hayatı zindan etti'' dedi.

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