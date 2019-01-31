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13 Kişiyi Emeklilik Vaadiyle Dolandırdı!

Denizli'de kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilisi olarak tanıtan 35 yaşındaki Gülay Süyüm 13 kişiyi emeklilik vaadinde bulunarak 50 bin lira dolandırdı.

13 Kişiyi Emeklilik Vaadiyle Dolandırdı!

Denizli'de kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilisi olarak tanıtan 35 yaşındaki Gülay Süyüm 13 kişiyi emeklilik vaadinde bulunarak 50 bin lira dolandırdı.

31 Ocak 2019 Perşembe 19:15
13 Kişiyi Emeklilik Vaadiyle Dolandırdı!

Denizli'de kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilisi olarak tanıtan 35 yaşındaki Gülay Süyüm 13 kişiyi emeklilik vaadinde bulunarak 50 bin lira dolandırdı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9'u Tavas, 4'ü de Pamukkale ilçesinde olmak üzere toplam 13 kişinin, 'emeklilik' vaadiyle dolandırıldığını belirtip, şikayetçi olmasıyla soruşturma başlattı. Dolandırılan ve büyük bölümü yaşlı olan mağdurların evlerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelinin Gülay Süyüm olduğunu belirledi. Kendisini SGK yetkilisi olarak tanıtıp, 13 kişiyi toplam 50 bin lira dolandırdığı ileri sürülen ilkokul mezunu Süyüm, dün evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülay Süyüm, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.01.2019 21:17
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