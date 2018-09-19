13 askere gözaltı

Adana merkezli 9 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde gözaltı işlemleri devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerin tespit edilen adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Adana, Ankara, İstanbul, Aksaray, Hatay, Gaziantep, Eskişehir, Manisa ve Düzce'de yapılan baskınlarda 7'si muvazzaf 13 asker yakalanarak göz altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin yapılmasından sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin, birbirleriyle ankesörlü ve büfe telefonlarıyla irtibat kurdukları cep telefonlarından örgütün gizli haberleşme programı olan 'Bylock' yüklemedikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çocuklarını örgütün okul ve dershanelerine göndermedikleri de ortaya çıktı. Gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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