12.4 Milyon Emekliye Bayram İkramiyesi Ödendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da seçim çalışmalarını sürdürüyor.Karaisalı Mahallesi'ndeki iftar programına katılan ve daha sonra burada bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çalışma Bakanı: "Kurulduğumuz günden bu yana ilk önce parti kapatma davalarıyla karşı karşıya kaldık. Sonrasında 367 krizlerini, 27 Nisan e-muhtırasını, Gezi olaylarını, 7-8 Ekim olaylarını, 17-25 Aralık sürecini yaşadık. En son 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Hala devam ediyorlar, hala ülkemizin kalkınmasından, gelişmesinden rahatsız olanlar önümüze set çekmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'da yapamadıklarını, hayata geçiremedikleri o kirli planları ekonomik olarak yaşatmaya yönelik girişimlerle son bir aydır yoğun olarak karşı karşıya kaldık. Ama Allah'a hamd olsun ki Türkiye eski Türkiye değil. Gece yatıp sabah kalktığınız zaman krizlerle karşı karşıya olan bir ekonomimiz yok. Ayakları sağlam temellere basılı, bugün yine açıklandı yüzde 7,4 büyüme oranı. Dünya küçülürken, sıkıntılar yaşarken Allah'a hamd olsun bizim ekonomimizin çarkları dönüyor. İhracatta, üretimde rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye diz çöktüremeyecekler, ne yaparlarsa yapsınlar bizi kalkınmamızdan, gelişmemizden ve milletimize hizmet etme yolundan asla alıkoyamayacaklar." dedi.

Taşerona kadro süreci, emeklilere ikramiye, asgari ücretle ilgili zam çalışmaları konularına da değinen Sarıeroğlu, "Eğer eski Türkiye olsaydık bunu yapabilmemiz imkansızdı. Hatırlayın, banka, emekli maaşı kuyruklarında vefat edenleri, hastane, ilaç kuyruklarını. Bunun yanı sıra ülkemizde emekli maaşını verebilmek için IMF'nin kapısında, başka kredi kuruluşlarının kapısında bu maaşlar için sıra beklediğimiz, el pençe divan durduğumuz günleri hatırlamanızı istiyorum. Yeni Türkiye'de kasamız dolu, bütçemiz güçlü, 12,4 milyon emeklimizin bir bayramda yaklaşık 13 milyar ödemeyi yapabilecek güce gelmişiz. Bunlar daha da iyi seviyelere gelecek. Bu kadar badireye rağmen bunu başarmışız. Bundan da rahatsız oldular. Bilgi kirliliği, algı çalışması yapmaya çalışıyorlar. Herkese bin lira yattı. Bunula ilgili de çekemeyenler, kabul edemeyenler bu işin üzerine gölge düşürmeye çalışanlar yine spekülasyonlarla yalan yanlış bilgilerle maalesef ki kafa karışıklığı yaratmaya çalışıyorlar. Ama milletimiz biliyor." dedi.

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