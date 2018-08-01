12 Yaşındaki Kızı Eve Kapatıp Günlerce Toplu Tecavüz Ettiler!..

İstanbul, Beykoz'da yaşanan korkunç olayda 2 gündür kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Y.Y'nin bir eve kapatılarak 12 kişinin toplu tecavüz ettikleri ortaya çıktı. Toplu tecavüzü gerçekleştirenlerin yaşları 14 ile 24 arasında değişirken 6'si tutuklanarak cezaevine gönderildi diğer 6 kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Akıllara durgunluk veren, mide bulandıran olay İstanbul Beykoz'da oturan 12 yaşındaki Y.Y.'nin başına geldi. Ajanslara düşen iddiaya göre Beykoz'un çeşitli mahallelerinde oturan birden fazla kişi tarafından bir eve kapatılarak üç gün boyunca toplu tecavüze maruz kaldı.

Beykoz'un yerel haber kanallarından Dost Beykoz'un aktardığı habere göre iğrenç olay, Y.Y. evine gitmeyince ortaya çıktı. 12 yaşındaki küçük kızlarından haber alamayan aile, karakola giderek kayıp bildiriminde bulundu ve kaybolma süresi 24 saatin üzerinde olduğu için arama kararı çıkarıldı.

Beykoz Emniyeti Müdürlüğü'nün başlattığı aramanın yürütüldüğü sırada Y.Y. tecavüzcüleri tarafından gece karanlığında Paşabahçe’ye bırakıldı. Bölgede devriye gezen polis ekipleri tarafından bulunan Y.Y., polislere başından geçenleri anlattı.

Küçük kızın ifadeleri doğrultusunda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Beykoz Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan aralarında C.Y., Y.E., G.Y., B.E., D.Y.'nin de bulunduğu 6'sı tutuklandı. Polis, kızın ifadesindeki diğer 6 zanlıyı arıyor.