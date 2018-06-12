12 Yaşındaki Kıza İğrenç Saldırı: Komşuyum Diyerek..

İstanbul'da sapık komşu dehşeti yaşandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Sultangazi Esentepe Mahallesi’den 1 sene önce taşınan çocuğa, eski komşusu musallat oldu. Gazi Mahallesi 8 Evler bölgesinde önceki gün meydana gelen feci olayda, 6 yıllık komşusu olduğu öğrenilen bir şahıs, 12 yaşındaki H.E. isimli kız çocuğu evde yalnız olduğu esnada kapıya dayandı. Evlerinin kapısına dayanan sapık komşu R. Y., 12 yaşındaki H.E’nin evde tek başına olduğunu fark etti. Sapık komşu Y., çocuktan kapıyı açmasını istedi. Ancak manzara karşısında büyük korku yaşayan H.E. kapıyı açmadı. Küçük kızdan beklediği cevabı alamayan Y. önce kapıyı ardından da penceredeki demir korkulukları zorlamaya başladı. Hem teşhircilik yapmaya, hem de bir eliyle küçük çocuğa uzanarak onu yakalamaya çalışan sapık, çocuğu 'eski komşuyuz' bahanesiyle kandırmaya çalıştı. Bir yandan çocuğu ikna etmeye çalışan şahıs, bir yandan da küçük çocuğa cinsel organını gösterdi.

GÖRÜNTÜLERİ ANNESİNE GÖSTERDİ

Olay, H.E’nin olay esnasında cep telefonuna kaydettiği görüntüleri annesine izletmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen anne H.E.’nin kaydettiği görüntüler karşısında büyük şok yaşadı. Evden dışarı çıkan anne sapık komşu R. Y.’nin halen oturdukları sokakta olduğunu gördü ve yanına gitti. Anneyi gören sapık komşu tedirgin oldu ve olay yerinden hızla uzaklaştı.

Daha sonra polise giden aile, ondan şikayetçi oldu. Polisin R.Y.'nin yakalanması için çalışması sürüyor.

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