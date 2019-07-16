12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzle yargılanan sanıklardan tehdit: 'Seninle hesaplaşacağız, sana yarın yok'

Dava dosyasına göre Ankara’da yaşayan, bugün 15 yaşındaki S. adlı kız çocuğu 2017 yılında devam ettiği spor salonunda E.F.A. ile tanışıp arkadaş oldu.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre o tarihte 16 yaşında olan E.F.A., küçük S.’yi A.S.K. adlı arkadaşının evine götürdü ve S.’ye tecavüz etti. E.F.A., iki hafta sonra, özür dileme bahanesiyle S.’yi arabaya bindirdi. Arabada, 16 yaşındaki E.K. de vardı. 2 saldırgan araçla Türközü’nde ıssız bir mevkiye götürdükleri S.’yi istismar etti.

S’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan zanlılar “çocuk oldukları” gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

KAÇIRMAYA KALKTI

Ardından da Ankara 1. Çocuk Mahkemesi’nde, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dava açıldı. Sanıklardan E.K., 16 Şubat 2019’da S.’nin üzerine araba sürerek, çocuğu kaçırmaya çalıştı. E.K’ye basit yaralama suçundan da dava açıldı. Tecavüz mağduru S.’nin avukatı Hüsniye Şimşek, mahkemeye başvurarak, saldırganların tutuklanmasını istedi. Şimşek, dilekçesinde, E.K.’nin kabarık bir sicil kaydının olduğunu ve savcılıkta “Kralı gelse bana bir şey yapamaz” dediğini anlattı.

'ÖLDÜRECEKLER'

Şimşek, sanıklardan ikisinin sabit ikametgahının bile olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Adeta ödüllendirilerek serbest bırakılan sanıkların bir sonraki adımı, mağduru öldürmeye varacaktır. Toplum vicdanı, müvekkilim korumasız bırakılırken, suç makinası olan sanıkların cesaretlendirilmelerini kabul etmeyecektir. Çocuğu korumak devletin ve yargının görevidir.”

'HESAPLAŞACAĞIM'

Şimşek’in talebi kabul edilmedi. 10 Temmuz’da görülen son duruşma çıkışında sanıklar, Şimşek’i tehdit etti. Tekrar şikayetçi olan Şimşek, ifadesinde, E.F.A.’nın adliye önünde kendisine parmak sallayarak, hakaret ettiğini ve “Seninle hesaplaşacağım. Sana yarın yok” dediğini belirtti.