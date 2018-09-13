12 Yaşındaki Kız Çocuğuna 20 Lira Verip Arabada Tecavüz Etmeye Kalktı

Şanlıurfa'ya Siverek ilçesinde, 20 lira verdiği 12 yaşında kız çocuğu M.K.'yı arabasına alıp tecavüz etmeye kalkan 60 yaşındaki Semo Gülalan isimli sapık adam kızın bağırması sonucu çevredekiler tarafından suç üstü yakalandı. Semo Gülalan çıkarıldığı mahkeme tarafıından tutuklandı.
Sapıça olay, dün akşam, Siverek ilçesine bağlı Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Semo Gülalan, M.K.'ye 20 lira verip, otomobiline bindirdi. Kız çocuğunun bağırmasıyla otomobile koşan mahalleli, Gülalan'ı yakalayıp, polis ekiplerine teslim etti.
Gözaltına alınan Gülalan, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Semo Gülalan, çıkarıldığı mahkemece 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Kaynaklar; Mynet
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