12 Yaşındaki Çocuk Atletle Kendini Astı

Bursa'ya bağlı Gemlik ilçesinde 12 yaşındaki Emirhan B. odasında atletlerden yaptığı ip ile doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çocuğun ölümünün Mavi Balina oyunu ile ilgili olup olmadığını incelemek üzere bilgisayarına el koydu.



Korkunç olay, akşam saatlerinde Bursa'ya bağlı Gemlik ilçesinin Osmaniye Mahallesi Sümer Sokaktaki evlerinde meydana geldi. Gazi İlkokulu 7’nci sınıf öğrencisi Emirhan B.’den bir süre haber alamayan ailesi çocuklarının odasına girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Emirhan B.’yi birbirine bağladığı atletlerini ip haline getirerek doğalgaz borusuna asılı halde bulan aile sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontolde Emirhan B.’nın hayatını kaybettiğini tespit edince, aile sinir krizi geçirdi. Çocuğun cansız bedeni yapılan incelemeden sonra Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Emirhan B.’nin uzun süre bilgisayar oyunu oynadığı için ailesiyle sık sık tartışma yaşadığını belirledi. Polis olayın tüm dünyada şüpheli ölümlere neden olan ’Mavi Balina oyunu ile ilgili olup olmadığını incelemek üzere bilgisayarına el koydu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA