12 bin bedelli asker için tarih belli oldu

Bedelli askerlikten ilk faydalanacak vatandaşlar belli oluyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlikle ilgili ilk 3 döneme ilişkin celp planlamasını bir süre önce tamamlamıştı.

Bedelli olarak silah altına alınacak askerlerin hizmetlerini yapacakları birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları 28 Ağustos 2018 Salı günü saat :09:00 itibariyle e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

Buna göre bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan 61 bin 843 kişi, 3 aylık sürenin bitmesi beklenmeden 21 gün temel askerlik eğitimi tamamlamak üzere askere alınacak.

Yaklaşık 12 bin kişi ilk celp döneminde, yani 15 Eylül 2018 tarihinde görev yapacakları kışlada olacak. 12 bin kişinin isimleri ise e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Silah altına alınacakların birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları duyurulacak.

Adayların başvuruya ilişkin tüm işlemlerini yoklama tarihlerine kadar tamamlamaları gerekiyor. İşlemlerini bu tarihlere kadar tamamlamayanlar bedelli askerlikten faydalanma hakkını kaybedecek.

Bedelli askerlikte 2.dönem temel askerlik eğitimi 6 Ekim 2018, 3. dönem temel askerlik eğitimi ise 27 Ekim 2018 tarihinde başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül 2018 ve 27 Eylül 2018 tarihlerinde belli olacak.

Bedelli Askerlik başvurusunu henüz tamamlamayanlar için celp planlaması ayrıca yapılacak. Bu planlama 3 Kasım 2018 tarihinden sonra duyurulacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA