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11 Nisan Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı (Şampiyonlar Ligi Maçı mı Diriliş mi?)

11 Nisan 2018 Çarşamba günü TRT 1 yayın akışı. Diriliş Ertuğrul mu yayımlanacak yoksa Şampiyonlar Ligi maçı mı var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Diriliş Ertuğrul saat kaçta?

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11 Nisan Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı (Şampiyonlar Ligi Maçı mı Diriliş mi?)

11 Nisan 2018 Çarşamba günü TRT 1 yayın akışı. Diriliş Ertuğrul mu yayımlanacak yoksa Şampiyonlar Ligi maçı mı var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Diriliş Ertuğrul saat kaçta?

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:52
11 Nisan Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı (Şampiyonlar Ligi Maçı mı Diriliş mi?)

Türkiye genelinde binlerce vatandaş, Trt 1'in bugünkü yayın akışını araştırmaya başladı.

Futbol müsabakalarını ve Diriliş Ertuğrul dizisini izleyenlerin en çok araştırdığı konuların başında Trt yayın akışı oldu. Şampiyonlar Ligi maçlarının yayımlandığı Trt 1, önceki akşam Roma Barcelona maçını ekranlara getirdi. Bu karşılaşmanın ardından vatandaşlar bugün Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının Trt'den mi verileceği yoksa Diriliş Ertuğrul'un mu yayımlanacağını merak etmeye başladı.

İşte 11 Nisan Çarşamba Trt yayın akışı:

05:08  -----  İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10  -----  Misafirim Var

06:25  -----  1'de Bugün

06:35  -----  Hangimiz Sevmedik

09:15  -----  Pelin Çift İle İyi Fikir

11:30  -----  1'de Bugün

11:40  -----  Misafirim Var

13:25  -----  Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:55  -----  Evlilik Okulu

16:55  -----  Aslan Ailem

18:50  -----  Doğrusu Ne?

18:55  -----  Hava Durumu

19:00  -----  Ana Haber

20:00  -----  Diriliş "Ertuğrul" Fragman için TIKLAYIN

23:45  -----  Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:15  -----  Misafirim Var

03:00  -----  Aslan Ailem

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Bayern München----Sevilla  tivibu SPOR 3
Real Madrid----Juventus   tivibu SPOR 2

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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