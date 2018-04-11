11 Nisan Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı (Şampiyonlar Ligi Maçı mı Diriliş mi?)

Türkiye genelinde binlerce vatandaş, Trt 1'in bugünkü yayın akışını araştırmaya başladı.
Futbol müsabakalarını ve Diriliş Ertuğrul dizisini izleyenlerin en çok araştırdığı konuların başında Trt yayın akışı oldu. Şampiyonlar Ligi maçlarının yayımlandığı Trt 1, önceki akşam Roma Barcelona maçını ekranlara getirdi. Bu karşılaşmanın ardından vatandaşlar bugün Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının Trt'den mi verileceği yoksa Diriliş Ertuğrul'un mu yayımlanacağını merak etmeye başladı.
İşte 11 Nisan Çarşamba Trt yayın akışı:
05:08 ----- İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 ----- Misafirim Var
06:25 ----- 1'de Bugün
06:35 ----- Hangimiz Sevmedik
09:15 ----- Pelin Çift İle İyi Fikir
11:30 ----- 1'de Bugün
11:40 ----- Misafirim Var
13:25 ----- Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:55 ----- Evlilik Okulu
16:55 ----- Aslan Ailem
18:50 ----- Doğrusu Ne?
18:55 ----- Hava Durumu
19:00 ----- Ana Haber
20:00 ----- Diriliş "Ertuğrul" Fragman için TIKLAYIN
23:45 ----- Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:15 ----- Misafirim Var
03:00 ----- Aslan Ailem
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Bayern München----Sevilla tivibu SPOR 3
Real Madrid----Juventus tivibu SPOR 2
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