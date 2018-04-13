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11. Cumhurbaşkanı Gül : Önlem Alınmalı, Yoksa Büyük İşsizlik Çıkacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Marmara Grubu Vakfınca düzenlenen 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin Cumhurbaşkanları oturumunda konuştu.

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11. Cumhurbaşkanı Gül : Önlem Alınmalı, Yoksa Büyük İşsizlik Çıkacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Marmara Grubu Vakfınca düzenlenen 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin Cumhurbaşkanları oturumunda konuştu.

13 Nisan 2018 Cuma 17:05
11. Cumhurbaşkanı Gül : Önlem Alınmalı, Yoksa Büyük İşsizlik Çıkacak

Burada işsizlik uyarılarında bulunan Gül, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte tüm dünyada istihdam sorunlarının da beraberinde geleceğine vurgu yaparak, önlem almayan ülkelerin büyük işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Gül, "Teknoloji… Öyle bir ortam oluştu ki özellikle enformasyon teknolojisi IT dediğimiz şey her şeyi şeffaf yaptı. Hiç kimse artık kafasını kuma gömmüş olamaz. Herkes her şeyi takip edebilir hale geldi. Dolayısıyla dünyanın her köşesinden başka köşesini takip ediyorlar. Böyle olunca fakirler zenginliği, zenginler fakirliği görüyor, her gün acı çekenleri görüyor ve bunun neticesinde ortaya güzel şeyler, örnekler, güzellikleri örnek alan davranışlar çıkarken, bir taraftan da öfke, hınç, radikal akımlar da ortaya çıkıyor. İkinci bir şey, teknoloji ilk ortaya çıkıp da makinelerin uygulanmaya başlaması, emek yoğundan makine yoğuna geçince zaten büyük işsizlikler o zaman oldu ama onlar kaçınılmazdı.

Makineden robota, robottan bilgisayarlara oradan şimdi yapay zekânın yönettiği fabrikalara geçilmeye başlanırsa o zaman ortaya iki şey çıkacak; biri işsizlik. Bu istihdam meselesi müthiş bir şey. Devletleri yönetenlerin, geleceği, problemleri görerek tedbir alması gerekir. Büyük istihdam problemleri ortaya çıkacak, büyük işsizlik çıkacak." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.04.2018 17:11
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıCumhurbaşkanı Gül
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