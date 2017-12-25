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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den KHK Yorumu 'Endişe Verici'

Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün OHAL kapsamında yayımlanan 696 Sayılı KHK'da yer alan maddeyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den KHK Yorumu 'Endişe Verici'

Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün OHAL kapsamında yayımlanan 696 Sayılı KHK'da yer alan maddeyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:10
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den KHK Yorumu 'Endişe Verici'

Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün OHAL kapsamında yayımlanan 696 Sayılı KHK'da yer alan maddeyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum." dedi. Söz konusu madde " Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır." şeklindeydi. 

Bugün KHK'daki maddeyle ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal , ilgili maddenin sadece 15 Temmuz ve 16 Temmuz sabahını kapsadığını söylemişti. Fakat KHK'da yer alan madde de bunun açıkca belirtilmemesi, sosyal medyada taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekmiş durumda. Bazı kullanıcılar "Herhangi bir karışıklık durumunda sevmediğim birini öldürüp, teröristti desem, yargılanmasam olur mu , olmaz , bu maddenin düzeltilmesi lazım" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

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Son Güncelleme: 25.12.2017 17:14
Anahtar Kelimeler:
Abdulllah GülAbdullah Gül Khk
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