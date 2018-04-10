10 Yaşındaki Oğlunu Defalarca Bıçaklayarak Katletmişti 'İdam İstiyorum'

İstanbul Fatih'te 5 Kasım 2017 tarihinde 10 yaşındaki öz oğlu Yiğitcan'ı 16 kez bıçaklayarak katleden Nezir Türkoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde üçüncü celsesi görülen duruşmaya ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Türkoğlu da getirildi.

Mahkeme başkanı, otopsi raporlarının mahkemeye geldiğini söylerken bunun üzerine söz alan Neriman Türkoğlu'nun avukatı Esin Yeşilırmak, "Rapora göre, sanık baba oğlunu 16 yerinden bıçaklamıştır. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep ediyorum" dedi. Mahkemede savunması sorulan Nezir Türkoğlu ise "Benim için idam çıkarsınlar. Gerekirse imza veririm. Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum. Böyle bir baba değildim" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, ceza ehliyeti bakımından Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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