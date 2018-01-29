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10 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar Raporla Tescillenmişti! Mahkeme Serbest Bıraktı

Antalya'da 10 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan 45 yaşındaki apartman görevlisinin tutuklanmasına ilişkin talep mahkeme tarafından reddedildi. Kararın ardından kız çocuğunun annesi Funda Y. isyan etti.

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10 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar Raporla Tescillenmişti! Mahkeme Serbest Bıraktı

Antalya'da 10 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan 45 yaşındaki apartman görevlisinin tutuklanmasına ilişkin talep mahkeme tarafından reddedildi. Kararın ardından kız çocuğunun annesi Funda Y. isyan etti.

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:40
10 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar Raporla Tescillenmişti! Mahkeme Serbest Bıraktı
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10 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar Raporla Tescillenmişti! Mahkeme Serbest Bıraktı

Antalya'da 10 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan 45 yaşındaki apartman görevlisinin tutuklanmasına ilişkin talep mahkeme tarafından reddedildi. Kararın ardından kız çocuğunun annesi Funda Y. isyan etti.

Kadın dernekleri tarafından da desteklenen genç anne, "Bu, toplumsal bir acı, sadece benim acım değil. Bunun için çocuk mahkemelerinin kurulması gerekiyor. Pedofili hakkında gerçekten bilgi sahibi olan yargı mensuplarının bunu yargılaması gerekiyor. Çünkü bu insanlar ellerini kollarını sallayarak, tutuksuz yargılanmak suretiyle serbest bırakılıyor" dedi.  Müzisyon olduğu öğrenilen genç kadın, sık sık seyahat ettiği için Muratpaşa ilçesindeki annesine çocuğunu bırakıyordu. Geçen mayıs ayında turnerden dönen ve çocuğunun durgun ve mutsuz olduğunu gözlemleyen Funda Y. , kızının ,  birlikte ders çalıştığı apartman görevlisi A.Ö'nün kızının yanına da gitmediğini, bunu da istemediğini gözlemledi.

Kızına neden gitmediğini soran anne "bir daha o eve gitmem orası kötü" yanıtını aldı. Küçük çocuk daha sonra annesine yaşadıklarını anlattı. Şok olan anne 2 çocuk babası apartman görevlisi hakkında polise giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö sulh ceza hakimnliğince tutuklandı. Cinsel istismarsa Adli Tıp Raporuyla belgelendi. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında, aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö'nün belirlenen tarihlerde oturduğu apartman giriş çıkışında gözlemlenmediğini, şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması gerektiğine karar verdi. Anne Funda Y. mahkeme kararını duyunca adliye koridorunda fenalık geçirdi. Başsavcılık, çocukların tarihler konusunda şaşırabileceği, adli tıp raporunun dikkate alınması gerektiğini belirterek şahsın serbest bırakılmasına itiraz etti.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.01.2018 18:51
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Asabi 2 saat önce

S.çayım böyle ceza sistemine

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