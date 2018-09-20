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10 yaşındaki çocuk tartıştığı komşusunu kurşunladı

Adana'ya bağlı Yüreğir ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, kendisini döverek küfür ettiğini öne sürdüğü komşusunu pompalı tüfekle vurdu.

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10 yaşındaki çocuk tartıştığı komşusunu kurşunladı

Adana'ya bağlı Yüreğir ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, kendisini döverek küfür ettiğini öne sürdüğü komşusunu pompalı tüfekle vurdu.

20 Eylül 2018 Perşembe 22:08
10 yaşındaki çocuk tartıştığı komşusunu kurşunladı

Karataş Yolu Caddesi'nde 10 yaşındaki M.F. K. ile komşusu Ali G. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmadan sonra eve giden M.F.K, yanına aldığı pompalı tüfekle Ali G'nin bulunduğu yere geri gelerek ateş etti. 

Vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan Ali G, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine tedaviye götürüldü. 

Bu esnada evine kaçan M.F. K'yi gözaltına almak için giden polis ekipleriyle çocuğun yakınları arasında kısa süreli arbede çıktı. Çocuğun yakınları 10 yaşındaki çocuğu polislere vermemek için polise saldırdı. 

Olay ve olaydan sonra yaşanan arbede ile ilgili M.F. K. ile birlikte yakını olduğu öğrenilen 2 kişi daha gözaltına alındı.

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