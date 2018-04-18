10 Yaşındaki Çocuğa Uçan Tekme Atan Öğretmen Gözaltına Alındı

Öğretmenin görevden uzaklaştığı bildiriliyor. Çiçekli İlkokulu'nda 4'üncü sınıfta okuyan 10 yaşındaki B.G. geçtiğimiz pazartesi günü eve gelince rahatsızlandı. Babası Burhan G'ye okuldaki öğretmenlerden H.C.'nin göğsüne tekme ile vurduğunu yere düştüğünü söyleyen minik çocuk ailesi tarafından İznik Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada ilk muayenesi yapılan talihsiz yavru daha sonra iç kanama nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olduğu belirtilen B.G. yaşadıklarını basın mensuplarına açıkladı. B.G., "Arkadaşımla okulun bahçesinde tartışıyorduk. Sonra hoca geldi. Göğsüne tekme ile vurdu. Sırtım kaldırıma çarptı. Tekme attı bana. Sonra ağladım. Okulumuza gelmesin. Böyle öğretmen istemiyorum" dedi. Çiçekli Köyü 'nde ingilizce öğretmeni olarak görev yapan H.C.'nin görevden uzaklaştırıldığı daha sonra da İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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