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1 Yılda 155 Polis Hattı'nı 45 Bin 210 Kez Aradı

Bir yıl içerisinde 155 Polis İmdat hattını 45 bin 210 kez aradığı tespit edilen Şeref Can isimli vatandaş hakkında, kamu faaliyetini engellediği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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1 Yılda 155 Polis Hattı'nı 45 Bin 210 Kez Aradı

Bir yıl içerisinde 155 Polis İmdat hattını 45 bin 210 kez aradığı tespit edilen Şeref Can isimli vatandaş hakkında, kamu faaliyetini engellediği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 06:52
1 Yılda 155 Polis Hattı'nı 45 Bin 210 Kez Aradı

Bir yıl içerisinde 155 Polis İmdat hattını 45 bin 210 kez aradığı tespit edilen Şeref Can isimli vatandaş hakkında, kamu faaliyetini engellediği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da hayatını devam ettiren 55 yaşındaki Şeref Can isimli bir vatandaş bir yıl boyunca 155 Polis İmdat Çağrı Merkezi'ni onbinlerce kez aradığı tespit edildi.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE İHBAR EDİLDİ

55 yaşındaki Şeref Can isimli vatandaş, personel moral ve motivasyonunu lüzumsuz konuşmalarla meşgul ettiği gerekçesiyle Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne ihbar edildi. Hazırlanan ihbar raporunda 55 yaşındaki Şeref Can'ın 15 Mayıs 2017 ile 15 Mayıs 2018 tarihleri arasında çok sayıda arama yaptığı, aramalarında da herhangi bir ihbarda bulunmadığı ortaya çıktı.

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'KONUŞACAK KİMSEM YOKTU'

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın aktardığı habere göre; Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Şeref Can, "Yaklaşık iki yıl önce eşimden boşandım. Sürekli alkol tüketiyordum. Psikolojik olarak bunalıma girdiğim için ve konuşacak kimsem olmadığından dolayı polis ihbar hattını aradım. Çok pişmanım bir daha yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

HAKiM KARŞISINA ÇIKACAK

55 yaşındaki Şeref Can hakkında, 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi'ni 45 bin 210 kez arayarak kamu kurum faaliyetini engellediği gerekçesiyle dava açıldı. 5 yıla kadar hapsi istenen Can, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 22.10.2018 10:54
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