1 Uzman Erbaş Hayatını Kaybetti, 2'si Uzman Erbaş 5 kişi Yaralandı

Kayseri'ye bağlı Develi ilçesinde bir aracın takla atması sonucu 1 uzman yaşamını yitirirken 2'si uzman erbaş olmak üzere 5 kişi de yaralandı.
Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Kayser'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BE 5255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak kaza yaptı.
Kazada, Kırklareli'nde uzman erbaş olarak görev yapan Seyit T. yaşamını yitirirken, Y.S., E.S., O.S., V,S. ve A.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Develi Devlet Hasta sevk edilerek tedavi altına alındı.
Seyit T.'nin cenazesi de incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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