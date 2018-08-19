1 Uzman Erbaş Hayatını Kaybetti, 2'si Uzman Erbaş 5 kişi Yaralandı

Kayseri'ye bağlı Develi ilçesinde bir aracın takla atması sonucu 1 uzman yaşamını yitirirken 2'si uzman erbaş olmak üzere 5 kişi de yaralandı.