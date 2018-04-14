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1 Milyon TL Ödülle Aranan Terörist Yakalandı

1 milyon TL ödül ile aranan IŞİD mensubu terörist Mehmet Abitoğlu, Hatay'da Emniyet İstihbarat, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Terörle Mücadele ekiplerinin ortak operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı.  

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1 Milyon TL Ödülle Aranan Terörist Yakalandı

1 milyon TL ödül ile aranan IŞİD mensubu terörist Mehmet Abitoğlu, Hatay'da Emniyet İstihbarat, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Terörle Mücadele ekiplerinin ortak operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı.  

14 Nisan 2018 Cumartesi 12:51
1 Milyon TL Ödülle Aranan Terörist Yakalandı

1 milyon TL ödül ile aranan IŞİD mensubu terörist Mehmet Abitoğlu, Hatay'da Emniyet İstihbarat, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Terörle Mücadele ekiplerinin ortak operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı.

Terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde bulunan ve 1 milyon TL ödülle aranan IŞİD mensubu Mehmet Abitoğlu, terör örgütü IŞİD'in Suriye'deki toprak hakimiyetini kaybetmesinden sonra Hatay'a gizlice kaçmıştı. Hatay Emniyet İstihbarat , TEM ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kısa sürede yeri tespit edilen Abitoğlu'nun yakalandığı öğrenildi. 2014 yılında terör örgütüne katılan Abitoğlu, IŞİD'in Türkiye Sorumlusu İlhami Balı'nın grubunda yer alıyordu. 

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1 Milyon1 Milyon Tl ödül
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