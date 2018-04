1 Mayıs Resimleri ve Mesajları (İşçi Bayramı Kutlama Fotoğrafları)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün gelmesi ile milyonlarca vatandaş, İşçi bayramı mesajları ve resimlerini araştırmaya başladı.

İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs yarın tüm dünyada olduğu gibi Türrkiye'de de kutlanacak. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

İŞTE EN GÜZEL 1 MAYIS RESİMLERİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 1 MAYIS MESAJI

"Emeklerinden ve alın terlerinden başka sermayeleri olmayan, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Bizler, işçinin ücretini alın teri kurumadan verin diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak 15 yılda emekçi kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını gözetmeye sorunlarını devletimizin imkanları, ülkemizin kaynakları el verdiğince çözmeye gayret ettik. Çalışanların üretimden gelen güçlerini kullanmalarının, haklı taleplerini demokratik yollardan göstermelerinin, sorunlarını müzakere yoluyla halletmelerinin önünü açtık. Sahiden meselesi işçi hakkı olan, gerçekten emekçilerin özlük hakları için mücadele eden sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla şartsız, önyargısız masaya oturduk, konuştuk, uzlaştık. İşçileri, emekçileri 1 Mayıs gibi anlamlı bir günü araçsallaştıranlardan olmamaya daima özen gösterdik." ifadelerini kullandı.

"EMEKÇİLERİN BÜYÜMESİ TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİDİR"

"Bu ülkenin tüm işçileri bizim işçilerimizdir, resmi tatil ilan ettiğimiz 1 Mayıs bizim işçi bayramımızdır. İşçilerin, emekçilerin büyümesi Türkiye’nin büyümesidir. Bu düşünceyle istihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

PROVOKASYONDAN UZAK BİR BAYRAM OLMA TEMENNİSİ



"Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin her bir ferdinin yararlanması için her türlü çabayı gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün anlamına uygun şekilde, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını; çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

KILIÇDAROĞLU'NDAN 1 MAYIS MESAJI

Emeğin en kutsal değer ve emeğin haklarını korumak ve geliştirmenin insanlığa hizmet etmek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bencilce ve kar hırsıyla emeğin haklarını budamaya çalışmak, insanlığı açlığa, yoksulluğa mahkum etmek, kanlı paralarla sefahat sürebileceğini sanmak ise tarihsel bir yanılgı olduğu kadar, Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Türkiye'yi 16 yıl boyunca yöneten zihniyet bu kötülüğün faili konumundadır."

Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesiyle emek mücadelesinin geriletildiğini savunarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Darbe girişiminin, TBMM'nin değerli üyelerinin parlamenter demokrasiden aldığı güçle ve halkımızın direnme hakkını kullanması yoluyla başarısız kılınmasının ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL sayesinde, temel haklar ve özgürlükler bilinçli olarak yok edilmiştir. 20 Temmuz OHAL darbesinin, başta kamu emekçilerimiz olmak üzere emekçi kesimler üzerinde yarattığı iş güvencesi tehdidi ve grev haklarını kısıtlanması bir özgürlük, adalet ve demokrasi sorunu olarak önümüzde durmaktadır."

"İKTİDARIN POLİTİKALARININ SONUÇLARI"

Kılıçdaroğlu, örgütlenme sorunlarının yanı sıra on binlerce işçinin "iş cinayetleri"nde hayatını kaybetmesi, taşeronlaşmanın desteklenmesi, kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmalarında yaşanan adaletsizlik, yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin mevcut iktidarın politikalarının sonuçları olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Olumsuz bu tabloya karşın 24 Haziran 2018'de yapacağımız seçimler, demokrasiden, özgürlükten ve emeğin yüce değerinden yana olan tüm kesimlerin dayanışmasına sahne olacaktır. Adalete duyduğumuz susuzluk ve huzura duyduğumuz özlemin yaratacağı birliktelik güzel bir geleceğe kapı aralayacak; demokrasinin önündeki duvarı hep birlikte yıkmamızı sağlayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 'ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen' için bütün emekçileri ayağa kalkmaya çağırıyor, 1 Mayıs'ın huzur dolu bir Türkiye'ye vesile olmasını diliyorum. Emeğin, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve barışın bayrağını hep birlikte dalgalandıracağımız güzel günlerin yakın olduğuna duyduğum inançla diyorum ki 'Yaşasın 1 Mayıs'."

